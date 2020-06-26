iPhone SE и iPhone 6s получили iOS 14. Это конец?

Или iOS 15 на них тоже выйдет?

Владельцы iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus были особенно рады после презентации iOS 14. Вопреки слухам, Apple не прекратила поддержку их смартфонов, объявив о том, что iOS 14 выйдет для них без ограничений. И это при условии, что iPhone 6s и iPhone 6s Plus исполнится пять лет в этом году, а iPhone SE — следующей весной.

Но станет ли iOS 14 последним крупным обновлением для этих смартфонов? Или же они доберутся до iOS 15?

Несмотря на то, что многие сомневались в выходе iOS 14 для iPhone 6s/6s Plus и iPhone SE, релиз на самом деле ожидался. Все дело в том, что Apple без дополнительных анонсов изменила срок поддержки iPhone несколько лет назад.

Раньше Apple всегда строго заканчивала выпускать новые крупные версии iOS через пять лет после выхода iPhone. Начиная с iOS 12 положение изменилось. Apple выпустила iOS 12 для iPhone 5s, тем самым продлив поддержку смартфона рекордный шестой год.

Аналогичным образом теперь компания продлила поддержку iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которым в сентябре исполнится внушительные по меркам смартфонов пять лет. Смартфонами по-прежнему многие пользуются, а их производительности хватает для того, чтобы свободно тянуть большинство нововведений iOS 14. В связи с этим, прекращать поддержку устройств большого смысла не было.

Но выйдет ли iOS 15 для перечисленных моделей? Еще ни разу Apple не продлевала поддержку iPhone актуальными большими версиями iOS на седьмой год. И на текущий момент нет реального повода считать, что так случится. Вероятнее всего, iPhone 6s/6s Plus и iPhone SE не смогут обновиться до iOS 15.

Тем не менее, смартфоны совершенно точно не перестанут обновляться. Как многие знают, уже после выхода iOS 13 компания Apple не перестала поддерживать iPhone 5s и iPhone 6/6 Plus, оставшиеся «за бортом». Для смартфонов вышла целая серия обновлений iOS 12, причем произошло такое впервые. Такие же технические обновления в будущем будут ждать и другие смартфоны Apple, уже после окончания официальной поддержки.

Источник: Bloha.ru.

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