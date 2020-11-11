iPhone SE мечты — 6,06-дюймовый дисплей, Touch ID, двойная камера и 5G

Идеальный бюджетный айфон.

Легендарный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти не допускает ошибок, когда речь заходит об айфонах, назвал основные характеристики нового iPhone SE.

По его словам, iPhone SE третьего поколения будет по-настоящему крутым.

Гаджет получит большой 6,06-дюймовый дисплей. OLED или IPS? Не уточняется. Но мы ставим на IPS — все-таки речь идет о бюджетном новом айфоне.

Кроме того, у девайса будет Touch ID. И это отличная новость для всех тех, кому Face ID не по душе. Где его разместят? Не знаем. Но предполагаем, что в боковой кнопке включения/выключения устройства. Примерно, как в последнем iPad Air.

Еще одна фишка — возможность работы в мобильных сетях пятого поколения 5G. Круто, да. Но нам все равно. В России 5G нет.

А вот двойная камера — как раз то, чего не хватало iPhone SE (2020).

Правда, по словам господина Куо, ждать придется долго — в первом квартале 2021 года iPhone SE 3 точно не появится.

Источник: MyDrivers

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