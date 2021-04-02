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iPhone SE Plus без челки и с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем придется ждать до 2023 года

2 Апр, 2021

iPhone SE Plus без челки и с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем придется ждать до 2023 года

Большой и недорогой айфон задержится.

К сожалению, iPhone SE Plus с 6,1-дюймовым экраном в этом и следующем году ждать не стоит. Сетевой аналитик Росс Янг (Ross Young), который почти никогда не ошибается, заявляет, что гаджет покажут только в 2023 году. Изменений будет много.

iPhone SE Plus

Например, устройство лишат челки с модулем Face ID и селфи-камерой. Вместо этого новинка получит традиционную для Андроидфонов врезанную прямо в дисплей камеру. Каким будет экран? Таким же, как у iPhone XR. Рассчитывать на OLED-матрицу не стоит. iPhone SE Plus получит старый добрый IPS. Быть может, если повезет, с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц.

А что же в этом году? Ничего. iPhone SE третьего поколения будет. Но в 2022 году. Об этом ранее писал небезызвестный Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), а теперь говорит упомянутый выше господин Янг. Форм-фактор будет прежним, 4,7-дюймовым, от iPhone 6, 7, 8. Зато обновят чипсет и добавят модем 5G.

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