iPhone SE Plus без челки и с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем придется ждать до 2023 года

Большой и недорогой айфон задержится.

К сожалению, iPhone SE Plus с 6,1-дюймовым экраном в этом и следующем году ждать не стоит. Сетевой аналитик Росс Янг (Ross Young), который почти никогда не ошибается, заявляет, что гаджет покажут только в 2023 году. Изменений будет много.

Например, устройство лишат челки с модулем Face ID и селфи-камерой. Вместо этого новинка получит традиционную для Андроидфонов врезанную прямо в дисплей камеру. Каким будет экран? Таким же, как у iPhone XR. Рассчитывать на OLED-матрицу не стоит. iPhone SE Plus получит старый добрый IPS. Быть может, если повезет, с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021