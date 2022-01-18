iPhone SE Plus с 5,7-дюймовым IPS-дисплеем и 5G выпустят в 2023 году

Ждем!

Инсайдер Росс Янг заявил, что Айфон SE Plus с большим 5,7-дюймовым дисплеем будет выпущен уже в следующем году. Вероятно, что Touch ID и кнопка Home сохранятся.

Помимо большого экрана новинка сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.

Какие другие параметры ждем? Господин Янг не раскрывает их. Но мы вполне можем предположить.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024. — Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022

Итак, каким нам видится iPhone SE Plus?

Чипсет A16 Bionic;

4 ГБ ОЗУ;

128 или 256 ГБ флеш-памяти;

12-мегапиксельная одинарная камера сзади;

12-мегапиксельная селфи-камера;

Батарея примерно на 3800 мА*ч;

Быстрая 25-ваттная зарядка.

А что хотите увидеть вы?

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