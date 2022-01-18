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iPhone SE Plus с 5,7-дюймовым IPS-дисплеем и 5G выпустят в 2023 году

18 Янв, 2022

iPhone SE Plus с 5,7-дюймовым IPS-дисплеем и 5G выпустят в 2023 году

Ждем!

Инсайдер Росс Янг заявил, что Айфон SE Plus с большим 5,7-дюймовым дисплеем будет выпущен уже в следующем году. Вероятно, что Touch ID и кнопка Home сохранятся.

Помимо большого экрана новинка сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.

Какие другие параметры ждем? Господин Янг не раскрывает их. Но мы вполне можем предположить.

Итак, каким нам видится iPhone SE Plus?

  • Чипсет A16 Bionic;
  • 4 ГБ ОЗУ;
  • 128 или 256 ГБ флеш-памяти;
  • 12-мегапиксельная одинарная камера сзади;
  • 12-мегапиксельная селфи-камера;
  • Батарея примерно на 3800 мА*ч;
  • Быстрая 25-ваттная зарядка.

А что хотите увидеть вы?

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