iPhone SE Plus с большим экраном — реальность 2021 года

Недорогой и большой iPhone SE Plus.

Знаменитый инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который крайне редко ошибается, когда речь заходит о продукции Apple, утверждает, что во второй половине следующего года купертиновцы выпустят еще одну недорогую версию айфона. Она получит название iPhone SE Plus.

По словам господина Куо, смартфон оснастят 5,5- или 6,1-дюймовым IPS-дисплеем и датчиком Touch ID (его встроят в кнопку внизу).

Поддержки мобильных сетей пятого поколения ждать не стоит. Девайс получит 4G-модем. Но в наших реалиях это не является недостатком. Пройдут годы, прежде чем в России появится стабильный 5G.

Главная предполагаемая фишка — наличие мощного чипсета A14 Bionic внутри.

Напомним, что этой осенью (вероятно, что в начале октября) от Apple ждут сразу четыре новых iPhone 12. А именно компактный iPhone 12, iPhone 12 Max с 6,1-дюймовым экраном, а также топовые 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: Gizchina

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