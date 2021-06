Важно!

Карл Шу (Carl Schou), специализирующийся на цифровой безопасности, в своем твиттере рассказал об обнаружении критического бага в iOS на Айфонах. Зловредная ошибка обнаружена в Wi-Fi.

Если пользователь подключается к сети с названием %p%s%s%s%s%n, гаджет перестает работать. Ни одно меню не откроется, попытка включения проваливается. Айфон тут же выключается. Происходит то, что вы видите ниже.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021