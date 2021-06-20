iPhone сломается, если подключиться к сети Wi-Fi с этим названием — запомните его!

Важно!

Карл Шу (Carl Schou), специализирующийся на цифровой безопасности, в своем твиттере рассказал об обнаружении критического бага в iOS на Айфонах. Зловредная ошибка обнаружена в Wi-Fi.

Если пользователь подключается к сети с названием %p%s%s%s%s%n, гаджет перестает работать. Ни одно меню не откроется, попытка включения проваливается. Айфон тут же выключается. Происходит то, что вы видите ниже.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Пугающе, правда? Так что, если увидели такую сеть, избегайте ее. Впрочем, есть возможность исправить iPhone, который подключился к такому Wi-Fi. По крайней мере, об этом пишут в комментарии к посту господин Шоу. Якобы надо пройти в Настройки, затем в Основные, нажать Сброс, а после — Сбросить настройки сети. Другое дело, как это сделать на неработающем Айфоне…

Что еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)