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iPhone сломается, если подключиться к сети Wi-Fi с этим названием — запомните его!

20 Июн, 2021

iPhone сломается, если подключиться к сети Wi-Fi с этим названием — запомните его!

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Карл Шу (Carl Schou), специализирующийся на цифровой безопасности, в своем твиттере рассказал об обнаружении критического бага в iOS на Айфонах. Зловредная ошибка обнаружена в Wi-Fi.

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Если пользователь подключается к сети с названием %p%s%s%s%s%n, гаджет перестает работать. Ни одно меню не откроется, попытка включения проваливается. Айфон тут же выключается. Происходит то, что вы видите ниже.

Пугающе, правда? Так что, если увидели такую сеть, избегайте ее. Впрочем, есть возможность исправить iPhone, который подключился к такому Wi-Fi. По крайней мере, об этом пишут в комментарии к посту господин Шоу. Якобы надо пройти в Настройки, затем в Основные, нажать Сброс, а после — Сбросить настройки сети. Другое дело, как это сделать на неработающем Айфоне…

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