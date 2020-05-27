iPhone стали предупреждать о повышении цен на подписки

Крутая фича!

Apple добавила на iPhone функцию, которая предупреждает пользователей в случае, если плата за подписку в приложении из App Store была увеличена. Об увеличении стоимости подписки предупреждает специальное уведомление, появляющееся повторно в случае, если пользователь пропускает его.

Уведомление о повышении стоимости подписки приходит пользователю в качестве push-оповещения. Из уведомления возможно перейти на отдельную страницу с описанием изменения условий подписки. На странице уточняется, насколько будет увеличена плата за подписку и с какого числа произойдет первое повышенное списание.

Для того, чтобы продлить подписку по увеличенной цене, пользователь должен нажать кнопку «Согласиться с новой ценой». В ином случае подписка будет автоматически отменена.

Кроме этого, если у пользователя не будет возможности отреагировать на оповещение об увеличении стоимости подписки, оно появится позже.

Источник: Twitter.

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