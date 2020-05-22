iPhone стали причиной неудач студентов на дистанционных экзаменах

Тысячи жалоб.

Смартфоны Apple обвинили в неудачах американских школьников и студентов. Учащиеся массово пожаловались на то, что ставший стандартным после выхода iOS 11 формат изображений HEIC не поддерживается при сдаче тестов и экзаменов при дистанционном обучении.

Многие американские сайты для сдачи экзаменов не имеют поддержки формата изображений HEIC. Они позволяют принимать только изображения в более известных форматах: PNG, JPEG и других. Из-за этого многие школьники и студенты не смогли сдать тесты и экзамены, отправив выполненные задания, сфотографированные на iPhone. Согласно данным зарубежных СМИ, из-за отсутствия поддержки необычного формата пострадали тысячи студентов.

Жалоб на создаваемый iPhone формат HEIC оказалось так много, что в ситуацию пришлось вмешаться Союзу колледжей США. Ведомство создало инструкцию, в которой рассказывается, как сменить формат изображений на iPhone с HEIC на JPEG. Для этого необходимо перейти в меню «Настройки» → «Камера» → «Форматы» и выбрать пункт «Наиболее совместимый».

Источник: TheVerge.

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