iPhone в среднем стал дороже на 81%, чем в 2007 году

Исследование аналитиков.

Эксперты Self выяснили, что в среднем смартфоны от Apple подорожали на 81%. Речь идет об общемировом показателе. Сейчас за айфон придется заплатить примерно на $435 больше, чем 14 лет назад.

Напомним, что iPhone 2007-го года выпуска стоил всего $499. iPhone 13 же стоит $799. Это $300 плюсом, откуда берутся $400? Речь о среднем подорожании. Айфонов сегодня, как известно, выпускается множество. Есть компактный 13 мини, базовый 13, премиальный 13 Про и топовый 13 Про Макс. И стоимость их сильно отличается друг от друга. Отсюда и средний рост.

Нормально ли это? Вполне. Ведь, как известно, сегодня разработать и произвести айфон стоит намного дороже, чем тогда, в 2007 году. Кроме того, нельзя забывать об инфляции. И если учесть еще этот фактор, то рост цены на айфоны уже не такой большой, лишь плюс $155. Да, Apple все равно повышает цены быстрее, чем растет инфляция. Примерно на 25%.

Дешевый айфон, впрочем, раздобыть можно и сейчас. Относительно дешевый. Речь идет о SE второго поколения. У нас такой стоит примерно 35 тысяч рублей. С учетом курса доллара вполне себе сопоставимый вариант с первым айфоном тогда, много-много лет назад.

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