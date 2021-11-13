iPhone выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу и не получил повреждений

Крепкий смартфон!

В аэропорту города Орландо в США во время взлета пилот воздушного судна уронил свой айфон на землю. Он попросил службу аэропорта забрать его. iPhone быстро нашли. Смартфон не получил никаких серьезных повреждений. Гаджет прекрасно работал. И, вероятно, работает сейчас.

В интернет слили запись переговоров диспетчеров, обсуждающих случившееся. Они были шокированы, когда обнаружили девайс в идеальном состоянии. Дисплей остался целым, царапин не обнаружили, работоспособность не нарушилась. И это при том, что айфон уронили из самолета, который летел на скорости порядка 100 км/ч.



Очевидно, что это просто счастливая случайность. Повторять такое точно не стоит!

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