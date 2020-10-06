iPhone X рекордно подешевел — цены рухнули ниже 50 000 рублей

Самое время приобрести.

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро, к счастью, не мешает айфонам дешеветь. Вслед за премиальным iPhone 11 Pro снизились российские цены на iPhone X, первый безрамочный и бескнопочный смартфон от Apple.

Флагман 2017 года теперь стоит дешевле 50 тысяч рублей. У официальных ритейлеров за него просят от 46 990 рублей (версия с 64 ГБ флэш-памяти). За такие деньги его можно приобрести, например, в «М.Видео». У серых дилеров гаджет может стоить еще дешевле.

Снижение ценника мы связываем со скорым появлением в продаже айфонов нового поколения — компактного iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном, 6,1-дюймового iPhone 12, а также премиальных iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно.

iPhone X, напомним, базируется на чипсете A11 Bionic. Он оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном, системой распознавания лиц Face ID и камерой с двукратным оптическим зумом.

«Десятка» по-прежнему актуальна (мы включили ее в список рекомендуемых к покупке айфонов осенью 2020 года) , она поддерживает iOS 14, ее производительности хватает для большинства современных приложений.

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