iPhone X с портом USB Type-C продали на аукционе за $86 000

Энтузиаст трудился не зря.

Ранее мы писали, что инженер-любитель потратил месяцы, чтобы заменить порт Lightning на USB Type-C на простом iPhone X. Затем он решил выставить свое творение на аукционе eBay. Стартовая цена лота составила всего $800. Самая высокая ставка $100 100 не была оплачена. Но другой пользователь все же заплатил за айфон безумные деньги, $86 000! Это более 6 миллионов рублей. Можно купить квартиру.

Любопытно, что iPhone X USB Type-C был продан за такие астрономические деньги, несмотря на то, что исторической ценности он не несет. Он создан любителем, а не Apple. Но, как видим, даже такие гаджеты интересуют пользователей.

Так что терпение и труд, как говорится, все перетрут.

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