iPhone XR оказался быстрее iPhone 13 Pro Max в однопоточном тесте — как так
Выясним.
Старенький iPhone XR в однопоточном тесте оказался быстрее актуального флагманского iPhone 13 Pro Max в Geekbench. Как так? Каким образом древний A12 может тягаться и даже обходить A15?
Вероятно, все дело в том, что актуальные приложения заточены под многопоток. Если в одноядерном тесе Айфон XR набирает 1108 баллов, а Айфон 13 Про Макс на 391 меньше, то в многопоточном ситуация совсем другая: у Айфон XR лишь 2608 очков, а у 13 Про Макс уже 3458!
Купертиновцы акцентировали все внимание именно на многопоточной производительности. А об однопоточной, вероятно, забыли. Она попросту не требуется в нынешнее время .
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