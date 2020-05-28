iPhone XR подешевел в России

Можно брать!

iPhone 11 отобрал у iPhone XR звание самого популярного смартфона в мире в начале 2020 года, но в России iPhone XR по-прежнему лидер среди смартфонов Apple. И за лето смартфон обязательно укрепит свои позиции, так как на модель были сделаны очередные скидки.

iPhone XR упал в цене почти у всех авторизованных ритейлеров Apple в России. Модель с 64 ГБ памяти подешевела до 47 890 рублей. Это минимальная цена смартфона в официальной рознице. Дешевле модель продается только у небольших реселлеров, которые торгуют «серыми» смартфонами.

iPhone XR со 128 ГБ тоже подешевел. Цена модели теперь составляет 52 890 рублей. Разница в цене между моделями с 64 и 128 ГБ продолжает сокращаться. В конце мая она достигла минимального показателя.

Что касается более нового iPhone 11, предшественником которого является iPhone XR, то смартфон тоже упал в цене в конце марта. Скидки на модель были сделаны впервые с момента запуска продаж смартфона в сентябре 2019 года.

Источник: Bloha.ru.

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