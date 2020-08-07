iPhone XR резко просел в цене

Пора брать!

6,1-дюймовый iPhone XR продолжает становиться все более доступным в официальной российской рознице. В начале августа цена смартфона с 64 ГБ встроенной памяти впервые опустилась до 45 тысяч рублей сразу у нескольких авторизованных ритейлеров Apple в России.

Стоимость iPhone XR с 64 ГБ памяти снизилась до 45 690 рублей. 128-гигабайтная версия смартфона тоже подешевела — до 50 690 рублей. При этом, в магазинах, которые продают «серые» iPhone, цена iPhone XR опустилась до 39 тысяч рублей.

iPhone XR не в первый раз дешевеет в 2020 году. Цена смартфона в официальной рознице опускалась по меньшей мере дважды. Как считают российские эксперты, следующие скидки на смартфон произойдут в октябре, после выхода смартфонов из линейки iPhone 12.

iPhone XR стал одним из самых покупаемых смартфонов в России в первой половине 2020 года. Модель пользуется популярностью из-за сочетания современного дизайна и низкой по сравнению с флагманскими iPhone ценой.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: