iPhone XR резко просел в цене
Пора брать!
6,1-дюймовый iPhone XR продолжает становиться все более доступным в официальной российской рознице. В начале августа цена смартфона с 64 ГБ встроенной памяти впервые опустилась до 45 тысяч рублей сразу у нескольких авторизованных ритейлеров Apple в России.
Стоимость iPhone XR с 64 ГБ памяти снизилась до 45 690 рублей. 128-гигабайтная версия смартфона тоже подешевела — до 50 690 рублей. При этом, в магазинах, которые продают «серые» iPhone, цена iPhone XR опустилась до 39 тысяч рублей.
iPhone XR не в первый раз дешевеет в 2020 году. Цена смартфона в официальной рознице опускалась по меньшей мере дважды. Как считают российские эксперты, следующие скидки на смартфон произойдут в октябре, после выхода смартфонов из линейки iPhone 12.
iPhone XR стал одним из самых покупаемых смартфонов в России в первой половине 2020 года. Модель пользуется популярностью из-за сочетания современного дизайна и низкой по сравнению с флагманскими iPhone ценой.
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