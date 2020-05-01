iPhone XS и iPhone XS Max подешевели впервые с начала года

Наконец-то!

Из-за резкого падения курса рубля в марте смартфоны Apple подорожали, хотя обычно iPhone дешевеют весной. К началу мая, тем не менее, появились первые реальные скидки на iPhone с начала 2020 года. После сильного падения стоимости iPhone 8 и iPhone 8 Plus вслед за выходом iPhone SE 2-го поколения, в цене просели iPhone XS и iPhone XS Max.

iPhone XS и iPhone XS Max подешевели у ряда ведущих российских ритейлеров. Тем не менее, скидки сделаны во всех ведущих сетях. В тех магазинах, что решились на скидки, цены установлены следующие:

iPhone XS 64 ГБ — 52 990 рублей (+5% скидка при покупке онлайн)

(+5% скидка при покупке онлайн) iPhone XS 256 ГБ — 65 990 рублей

iPhone XS Max 64 ГБ — 64 790 рублей

В зависимости от модели максимальная скидка на смартфоны достигает 6 тысяч рублей. Наиболее доступный из перечисленных моделей, iPhone XS с 64 ГБ памяти, упал в цене на 3-5 тысяч рублей. Цена смартфона максимально приблизилась к важной психологической отметки в 50 тысяч рублей.

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