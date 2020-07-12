iPhone за $300 может стать реальностью

Вот это поворот!

Apple разрабатывает самый дешевый iPhone в истории, заявил инсайдер под ником MauriQHD, известный несколькими верными утечками в отношении устройств американской компании. По словам источника, Apple готовит новый смартфон, который будет оцениваться в $200-300.

Инсайдер не уточнил никаких подробностей о возможной новинке Apple. Модель создается компанией Apple для укрепления позиций на развивающихся рынках. Apple приняла решение создать бюджетный смартфон из-за падения спроса на дорогие модели iPhone в первой половине 2020 года. Одной из причин этого падения стал экономический кризис, возникший на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Согласно прогнозам, вероятный менее дорогой iPhone получит дизайн в стиле смартфонов Apple предыдущих поколений. Apple может использовать в новом смартфоне комплектующие от выпущенных ранее моделей iPhone.

Отметим, что к этой утечке следует относиться с долей скептицизма. По информации авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, следующим менее дорогим смартфоном Apple станет 5,5- или 6,1-дюймовый «iPhone SE Plus» с дисплеем с узкими рамками и со сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Эта модель будет выпущена в первой половине 2021 года.

Источник: Twitter.

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