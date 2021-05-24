iPod Max — настоящая мечта ауидофилов

Неожиданно.

Только вчера мы писали об iPod Touch нового поколения без кнопки Home, как сегодня инсайдеры заговорили об iPod Max, который вполне может стать ультимативным аудиоплеером для аудиофилов. Чем он так хорош?

iPod Max, по мнению сетевых аналитиков, может включать пожизненную подписку на Apple Music с несжатой музыкой высочайшего качества. Внешне же он будет похож на классический iPod, но с 3-дюймовым OLED-дисплеем. Гаджет может получить особую версию iOS 15, ориентированную исключительно на аудио-сервисы Apple.

Аппаратной основой устройства станет чип S6 вместе с W3. Объем флэш-памяти в 512 ГБ позволит хранить тысячи треков в максимальном качестве.

А еще iPod Max может появиться вместе с топовыми AirPods Max 2, которые можно будет подключить к iPod Max через 3,5-мм разъем. Несжатое аудио по «джеку» это не только хардкор и ретро, но еще и максимальное качество звука.

Пока это мечты, но они могут стать реальностью. Вам как такая идея?

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)