iPod touch исполняется 20 лет — грядет первый iPod без кнопки Home

Два десятилетия с нами.

iPod исполняется в этом году 20 лет! Велика вероятность, что в честь этого события Apple выпустит весьма необычную версию iPod Touch. Юбилейная версия может лишиться кнопки Home и получит дизайн в духе iPhone 12 (и 13). Стив Маузер с сайта MacRumors опубликовал рендеры Айпода нового поколения.

Его могут представить осень, как раз вместе с новыми айфонами.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc

На изображениях мы не видим селфи-камеры и модуля Face ID. Так что гаджет могут оснастить Touch ID. Либо подэкранным, либо боковым (в кнопке вкл/выкл).

I also had a chance to work with @RendersbyIan on the new iPod touch renders. The new iPod touch will arrive in time for the iPod’s 20th anniversary. These look great! What do think? Thanks for the info @AppleLe257 pic.twitter.com/BzV4v4sOsh

— Steve Moser (@SteveMoser) May 21, 2021