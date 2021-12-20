iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE: дата выхода, цены, характеристики
Недорогие флагманы.
Компания iQOO представила новые смартфоны из серии Neo. Речь идет об iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE. Позиционируются они, как бюджетные флагманы. Расскажем, что знаем о них, покажем изображения, назовем цены и параметры.
Поехали.
Цены
Стоимость следующая:
- iQOO Neo 5 S с 8/128 ГБ — $420.
- iQOO Neo 5 S с 8/256 ГБ — $450.
- iQOO Neo 5 S с 12/256 ГБ — $500.
- iQOO Neo 5 SE с 8/128 ГБ — $340.
- iQOO Neo 5 SE с 8/256 ГБ — $375.
- iQOO Neo 5 SE с 12/256 ГБ —$410.
Дата выхода
В Китае продажи начинаются 28 декабря. О сроках появления в РФ информации нет.
Характеристики iQOO Neo 5 S
- SoC: Snapdragon 888
- Дисплей: 6,62-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, Full HD+, HDR10+
- Основная камера: 48+13+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Толщина: 0,839 см
- Вес: 196 г
- ОС: Android 11
Характеристики iQOO Neo 5 SE
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 6,67-дюймовый IPS с частотой обновления 144 Гц, Full HD+, HDR10+
- Основная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 4500 мА*ч
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Быстрая зарядка: 55 Вт
- ОС: Android 11
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