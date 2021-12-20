Новости

iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE: дата выхода, цены, характеристики

20 Дек, 2021

iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE: дата выхода, цены, характеристики

Недорогие флагманы.

Компания iQOO представила новые смартфоны из серии Neo. Речь идет об iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE. Позиционируются они, как бюджетные флагманы. Расскажем, что знаем о них, покажем изображения, назовем цены и параметры.

Поехали.

Цены

Стоимость следующая:

  • iQOO Neo 5 S с 8/128 ГБ — $420.
  • iQOO Neo 5 S с 8/256 ГБ — $450.
  • iQOO Neo 5 S с 12/256 ГБ — $500.
  • iQOO Neo 5 SE с 8/128 ГБ — $340.
  • iQOO Neo 5 SE с 8/256 ГБ — $375.
  • iQOO Neo 5 SE с 12/256 ГБ —$410.

Дата выхода

В Китае продажи начинаются 28 декабря. О сроках появления в РФ информации нет.

Характеристики iQOO Neo 5 S

  • SoC: Snapdragon 888
  • Дисплей: 6,62-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, Full HD+, HDR10+
  • Основная камера: 48+13+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66 Вт
  • Толщина: 0,839 см
  • Вес: 196 г
  • ОС: Android 11

Характеристики iQOO Neo 5 SE

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 6,67-дюймовый IPS с частотой обновления 144 Гц, Full HD+, HDR10+
  • Основная камера: 50+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Быстрая зарядка: 55 Вт
  • ОС: Android 11

Другие интересные смартфоны:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий