iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE: дата выхода, цены, характеристики

Недорогие флагманы.

Компания iQOO представила новые смартфоны из серии Neo. Речь идет об iQOO Neo 5 S и Neo 5 SE. Позиционируются они, как бюджетные флагманы. Расскажем, что знаем о них, покажем изображения, назовем цены и параметры.

Поехали.

Цены

Стоимость следующая:

iQOO Neo 5 S с 8/128 ГБ — $420 .

. iQOO Neo 5 S с 8/256 ГБ — $450 .

. iQOO Neo 5 S с 12/256 ГБ — $500 .

. iQOO Neo 5 SE с 8/128 ГБ — $340 .

. iQOO Neo 5 SE с 8/256 ГБ — $375 .

. iQOO Neo 5 SE с 12/256 ГБ — $410 .

Дата выхода

В Китае продажи начинаются 28 декабря. О сроках появления в РФ информации нет.

Характеристики iQOO Neo 5 S

SoC: Snapdragon 888

Дисплей: 6,62-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, Full HD+, HDR10+

Основная камера: 48+13+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт

Толщина: 0,839 см

Вес: 196 г

ОС: Android 11

Характеристики iQOO Neo 5 SE

SoC: Snapdragon 870

Дисплей: 6,67-дюймовый IPS с частотой обновления 144 Гц, Full HD+, HDR10+

Основная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 4500 мА*ч

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Быстрая зарядка: 55 Вт

ОС: Android 11

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