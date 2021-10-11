Ирригатор Oclean W10 Water Flosser — 4 недели работы, 5 режимов и всего за $45

Следит за здоровьем полости рта.

Подбираете качественный ирригатор? Тогда Oclean W10 Water Flosser это как раз то, что вам нужно. Гарантирует чистое и свежее дыхание, а также следит за здоровье зубов. Выглядит стильно, отличается высокой надежностью. И сейчас продается со скидкой.

Ирригатор имеет удобную форму и предлагается в зеленом или розовом цвете.

Приобрести новинку можно в магазине AliExpress.

Что такое ирригатор? Это устройство для гигиены полости рта, удаляет зубной налет, остатки пищи, а еще массажируют десна с помощью пульсирующих струй воды. Стоматологи доказали, что даже обработка пульсирующей водой при среднем давлении 490 кПа удаляет 99,9% налета биоплёнки с обработанных участков всего за 3 секунды. А еще ирригатор травмирует значительно меньше, чем зубная нить. Кроме функции чистки, ирригатор используется для массажа дёсен, а это улучшает кровообращение, лечит пародонтит, гингивит. Наконец, ирригатор хорош для обработки ортодонтических приспособлений, коронок и имплантов.

Стоит Oclean W10 Water Flosser сейчас всего $44,99 (стандартная цена $59,99). Скидка действует с 11 до 15 октября. Первым 300 заказчикам подарят электрическую зубную щетку Oclean F1 Sonic Electric Toothbrush, а также 50 санитайзеров G0TDYA Hand Sanitizer 80ML. Есть шанс выиграть сам ирригатор Oclean W10 (всего разыгрывается 50 экземпляров).

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Ирригатор имеет 5 режимов работы (включая бережный для чувствительных зубов). На полном заряде проработает целый месяц! И это при ежедневной чистке. Зарядка производится через порт USB Type-C. Так что специальный блок питания покупать не придется. Подойдет любой блок от смартфона или другого современного гаджета.

С помощью Oclean W10 можно провести глубокую чисту самых труднодоступных мест. Чистка производится с помощью пульсирующей струи воды. Oclean W10 подает 1400 водяных струй в минуту диаметром 0,6 мм. Это позволят вымыть остатки пищи между зубами и деснами. А еще ирригатор можно использовать при ношении брекетов.

Oclean W10 Water Flosser располагает резервуаром для жидкости на 200 мл. На полную чистку хватит 100%.

В стандартную комплектацию входит 4 насадки. Устройство даже умеет напоминать о том, что пора пейти от одного участка к другому.

Корпус модели защищен по стандарту IPX7. Так что Oclean W10 можно без проблем мыть под краном или опускать в ванную. Не сломается!

Да, доставляют устройство по всему миру. Действует 2-летняя гарантия.

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