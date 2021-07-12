Исчезающие сообщения в WhatsApp на iPhone становятся реальностью
Наконец-то.
WhatsApp становится лучше, защищеннее. Недавно исчезающие послания появились в популярном мессенджере на Андроиде. на Android, теперь эта фишка работает и на айфонах с iOS.
Что это такое, если подробнее?
Например, вы написали сообщение конкретному человеку и не желаете, чтобы после его прочтения он дал его прочесть кому-то еще. Выбираете соответствующий режим. Вуаля, он/она читает его и после послание самоликвидируется. Протестировать сию фишку нововведение можно в тестовой версии WhatsApp для iOS (номер беты 2.21.140.9).
Также самоуничтожаться аналогичным образом могут и фотографии, и ролики. Иногда может быть чрезвычайно полезно.
Другое дело, что пользователям никто не запрещает сделать скриншот послания… Пока в WhatsApp не придумали, как с этим бороться.
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