Исчезающие сообщения в WhatsApp на iPhone становятся реальностью

Наконец-то.

WhatsApp становится лучше, защищеннее. Недавно исчезающие послания появились в популярном мессенджере на Андроиде. на Android, теперь эта фишка работает и на айфонах с iOS.

Что это такое, если подробнее?

Например, вы написали сообщение конкретному человеку и не желаете, чтобы после его прочтения он дал его прочесть кому-то еще. Выбираете соответствующий режим. Вуаля, он/она читает его и после послание самоликвидируется. Протестировать сию фишку нововведение можно в тестовой версии WhatsApp для iOS (номер беты 2.21.140.9).

Также самоуничтожаться аналогичным образом могут и фотографии, и ролики. Иногда может быть чрезвычайно полезно.

Другое дело, что пользователям никто не запрещает сделать скриншот послания… Пока в WhatsApp не придумали, как с этим бороться.

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