Исторический момент: вертолет НАСА официально приземлился на Марсе

Мягкая посадка.

Perseverance продолжает приковывать внимание публики. Марсоход творит на Красной планете невероятные вещи.

На борту Perseverance есть вертолет. Небольшой дрон под названием Ingenuity. До недавнего времени он был прикреплен к корпусу ровера.

Однако теперь – исторический момент. Perseverance сбросил Ingenuity на Марс. К счастью, расстояние до поверхности не превышало 10 см.

Ingenuity успешно приземлился на марсианскую почву. Дрон в порядке. Сейчас он стоит где-то в чужом мире, в 471 миллионе километров от нас.

Perseverance прислал снимки, демонстрирующие сказанное. Первый полет Ingenuity состоится 11 апреля. Данные об испытании достигнут Земли 12 числа.

Ожидаются впечатляющие видео. Мы опубликуем их, когда они станут доступны.

Источник: space.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)