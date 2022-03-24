История создания OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro

Расскажем.

Вчера мы рассказывали о флагманских смартфонах OPPO Find X5 и OPPO Find X5 Pro. Теперь же расскажем, как они создавались.

Тезисно.

Завод OPPO

Материнская плата устройства похожа на нейронную сеть. Как это достигнуто? Компоненты смартфоны соединены со сложной архитектурой токопроводящих дорожек схемы. Дорожки печатаются в особых помещениях, где находятся роботизированные принтеры. Производительность: до 10 миллионов материнских плат в месяц.

Как это достигнуто? Компоненты смартфоны соединены со сложной архитектурой токопроводящих дорожек схемы. Дорожки печатаются в особых помещениях, где находятся роботизированные принтеры. Производительность: до 10 миллионов материнских плат в месяц. Скоростные модульные машины монтируют на плате процессор , конденсаторы и так далее . Самый маленький компонент имеет размер 0,4 мм на 0,2 мм. За час монтажное устройство размещает до 400 тысяч компонентов!

, . Самый маленький компонент имеет размер 0,4 мм на 0,2 мм. За час монтажное устройство размещает до 400 тысяч компонентов! OPPO использует технологию Auto Optical Inspection camera . Это система автоматической оптической инспекционной камеры, которая проверяет весь процесс изготовления компонентов для смартфонов. От внимания такой системы не уйдет ни одна, даже мельчайшая ошибка. И любые отклонения от чертежа.

. Это система автоматической оптической инспекционной камеры, которая проверяет весь процесс изготовления компонентов для смартфонов. От внимания такой системы не уйдет ни одна, даже мельчайшая ошибка. И любые отклонения от чертежа. Когда нанесен припой, проведена полная проверка микросхемы OPPO Find X5 Pro происходит обжиг платы . Это плавит порошок из металла в жесткую проводящую карту. Особое устройство проверяет каждую плату на соответствие паяльной пасты стандарту.

. Это плавит порошок из металла в жесткую проводящую карту. Особое устройство проверяет каждую плату на соответствие паяльной пасты стандарту. 90% тестов проходит в автоматическом режиме.

Камеры смартфонов OPPO Find X5 и X5 Pro проходят OIS-тесты на стабилизацию изображения. Также тестируются все сенсоры. И с дрожанием тоже, чтобы проверить как будет работать пятиосевая система стабилизации. И, да, есть тест с выдержкой на 167 мс (частота вибрации).

Лаборатория надежности OPPO (OPPO QE Reliability Lab)

Испытания смартфонов идут по двум направлениям. Выше мы описали одно. А есть и второе, проводимое в Лаборатории надежности. Здесь смартфоны проверяют на степень износа, быстро производя операции, которые традиционно у пользователей отнимают годы. Благодаря этому производитель удостоверивается в надежности девайсов.

Какие испытания? Вот лишь пример некоторых:

Тест на вращение.

Тест на падение с высоты 1 метр (смартфон роняют 300 раз).

Падение с высоты 1-1,5 метра.

Падение с высоты 10 см 280 тысяч раз.

Проверка при температуре +75 градусов на протяжении 7 дней.

Проверка при температуре -40 градусов на протяжении 7 дней.

Проверка на водонепроницаемость (полчаса на глубине 1,5 метра).

Тестирование сканер отпечатков пальцев.

Тестирование кнопок и разъемов.

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