История вершится у нас на глазах — начинаются продажи билетов для космических туристов, путевка стоит $200 тысяч
Дорого и богато.
Компания Blue Origin, созданная миллиардером Джеффом Безосом, сегодня начинает продажи билетов в космос. Космических туристов отправят в суборбитальную экскурсию. Они смогут увидеть Землю такой, какой ее видят космонавты. Полет будет осуществлен на космическом судне New Shepard.
О планах по развитию космического туризма господин Безос заявлял еще в 2018 году. Тогда за один полет планировалось брать порядка $200 тысяч. Цена, конечно, могла поменяться за эти годы, но вряд ли существенно.
В первый туристический полет в космос отправятся 6 пассажиров. Они отдалятся от Земли на расстояние более сотни километров. Там миллионеры испытают чувство невесомости, а также смогут сделать потрясающие снимки планеты из иллюминатора.
В будущем активным развитием космотуризма также займутся Илон Маск (SpaceX) и компания Virgin (Virgin Galactic).
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