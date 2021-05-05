История вершится у нас на глазах — начинаются продажи билетов для космических туристов, путевка стоит $200 тысяч

Дорого и богато.

Компания Blue Origin, созданная миллиардером Джеффом Безосом, сегодня начинает продажи билетов в космос. Космических туристов отправят в суборбитальную экскурсию. Они смогут увидеть Землю такой, какой ее видят космонавты. Полет будет осуществлен на космическом судне New Shepard.

О планах по развитию космического туризма господин Безос заявлял еще в 2018 году. Тогда за один полет планировалось брать порядка $200 тысяч. Цена, конечно, могла поменяться за эти годы, но вряд ли существенно.

В первый туристический полет в космос отправятся 6 пассажиров. Они отдалятся от Земли на расстояние более сотни километров. Там миллионеры испытают чувство невесомости, а также смогут сделать потрясающие снимки планеты из иллюминатора.

В будущем активным развитием космотуризма также займутся Илон Маск (SpaceX) и компания Virgin (Virgin Galactic).

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