Итальянские полицейские ездят на Lamborghini Huracan не только для патрулирования улиц, а ещё и делают добрые дела

Итальянская полиция спасает жизни не только через поимку преступников.



У итальянцев очень красивые и мощные машины. Это умеют оценить и в местной полиции. Ещё в 2017-ом она получила целый гараж новеньких Lamborghini Huracan. Естественно, специально подготовленных под особые задачи. Какие? Об этом читайте в нашей статье. Поехали!

Недавно карабинеры доставили донорскую почку с рекордной скоростью. Чтобы вы понимали важность этой миссии, они проехали почти 500 км всего за 2 часа. Средняя скорость равняется 234 км/ч. Впечатляет, правда?

Кстати, Гугл-карты считают, что это путь можно преодолеть не менее, чем за 5 часов.

Экипаж римской полиции срочно выехал на такую важную миссию пока остальные Ламбы занимались своими обычными делами – патрулировали улицы, задерживали нарушителей и так далее.

Кстати, это не случайная поездка. Итальянские стражи порядка занимаются такими делами достаточностях часто. Когда я сказал про специальное оборудование, я имел ввиду и особые холодильники, встроенные в багажник спорткаров. Они нужны как раз для такой помощи местной медицине. А ещё в этих суперкарах есть дефибрилляторы.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020

Напомню характеристики этой великолепной Ламборгини:

Мотор V10 5,2 литра на 602 л/с.

Разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Максимальная скорость – 325 км/ч.

Цена начинается с отметки в 16,5 млн руб.

Как вам такая новость? Я под впечатлением, если честно. Кстати, позже итальянский Минздрав официально поблагодарил Полицию и саму Ламборгини за помощь в спасении человека.

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