Итальянские полицейские ездят на Lamborghini Huracan не только для патрулирования улиц, а ещё и делают добрые дела

Итальянская полиция спасает жизни не только через поимку преступников.



У итальянцев очень красивые и мощные машины. Это умеют оценить и в местной полиции. Ещё в 2017-ом она получила целый гараж новеньких Lamborghini Huracan. Естественно, специально подготовленных под особые задачи. Какие? Об этом читайте в нашей статье. Поехали!

Недавно карабинеры доставили донорскую почку с рекордной скоростью. Чтобы вы понимали важность этой миссии, они проехали почти 500 км всего за 2 часа. Средняя скорость равняется 234 км/ч. Впечатляет, правда?

Кстати, Гугл-карты считают, что это путь можно преодолеть не менее, чем за 5 часов.

Экипаж римской полиции срочно выехал на такую важную миссию пока остальные Ламбы занимались своими обычными делами – патрулировали улицы, задерживали нарушителей и так далее.

Кстати, это не случайная поездка. Итальянские стражи порядка занимаются такими делами достаточностях часто. Когда я сказал про специальное оборудование, я имел ввиду и особые холодильники, встроенные в багажник спорткаров. Они нужны как раз для такой помощи местной медицине. А ещё в этих суперкарах есть дефибрилляторы.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020