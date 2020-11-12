Итоги распродажи 11.11: успех Aliexpress и рекорд Xiaomi

Вот так много мы с вами наэкономили.

Каждый год весь мир отмечает китайский праздник. Но для нас это не День холостяка, а День кошелька. Aliexpress и Xiaomi рассказали о своих успехах и они действительно впечатляют.

Начнём с любой в нашей стране китайской Apple. Они ведут подсчёт продаж с 01.11, потому что всевозможные акции и скидки у них начались с 1-ого числа. И за 11 дней они заработали $2,1 млрд. А это вдвое больше, чем годом ранее по объёму валюты и почти в 2,5 раза больше, если посчитать прибыль. И это абсолютный рекорд. В него вошли суммарные продажи на всех онлайн-площадках и в фирменных магазинах. Продать на такую сумму им помог просто огромный список своих товаров: смартфоны, телевизоры и сотни всего полезное по приемлемым ценам. В этом году они вложились в рекламу на всех площадках, эффект на лицо.

Кстати, Xiaomi в топе продаж на 11.11 аж с 2013-ого года.

Теперь обсудим Alibaba Group. Она владеет Алиэкспрессом и вообще придумала монетизировать День холостяка. Всего сделок на Али было совершено на $74 млрд (!). У меня нет слов. Снова хочется сказать: «Молодцы китайцы». Товары покупали со всего мира, Россия в числе главных любителей сэкономить.

Кстати, другие магазины тоже не отставали. Популярный магазин JD.com отчитался о продажах почти на $41 млрд.

А вы купили что-нибудь 11 ноября в этом году? Я взял себе зарядку для iPhone 12. Теперь у меня, считай, есть зарядка, а вот самого 12-ого пока нет).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)