Итоги запуска iPhone 13 в России — 90% предпочитают iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Интересно.
Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» подвел итоги запуска смартфонов линейки iPhone 13 в России. Выводы весьма интересные. Россияне предпочитают премиальный айфон и флагманскую модель. Базовая версия и компакт мало кому нужны.
Вот, какие цифры:
- Айфоны 13 в 2 раза интереснее россиянам, чем iPhone 12. Речь идет о первых днях продаж.
- Очередей при этом стало меньше. Все благодаря тому, что люди часто выбирают доставку на дом.
- Интереснее всего пользователям Айфон 13 Про. А еще соотечественники любят большой 13 Про Макс. На эти модели пришлось 90% продаж.
- Таким образом, Айфон 13 и 13 мини нужны лишь 10% россиян. Видимо, если у нас хотят взять дорогой смартфон, то берут уже самую-самую модель. Действительно, чего мелочиться!?
- Самый популярный объем флеш-памяти — 256 ГБ (еще бы, iPhone 13 Pro/13 Pro Max с 128 ГБ неполноценные).
- Любимый цвет — голубой. Потом идет серый, затем серебристый, а уже после розовое золото.
- В топ-5 регионов по продажам Айфон 13 вошли Москва, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
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