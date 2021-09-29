Итоги запуска iPhone 13 в России — 90% предпочитают iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Интересно.

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» подвел итоги запуска смартфонов линейки iPhone 13 в России. Выводы весьма интересные. Россияне предпочитают премиальный айфон и флагманскую модель. Базовая версия и компакт мало кому нужны.

Вот, какие цифры:

Айфоны 13 в 2 раза интереснее россиянам, чем iPhone 12. Речь идет о первых днях продаж.

россиянам, чем iPhone 12. Речь идет о первых днях продаж. Очередей при этом стало меньше . Все благодаря тому, что люди часто выбирают доставку на дом.

. Все благодаря тому, что люди часто выбирают доставку на дом. Интереснее всего пользователям Айфон 13 Про. А еще соотечественники любят большой 13 Про Макс . На эти модели пришлось 90% продаж.

. На эти модели пришлось 90% продаж. Таким образом, Айфон 13 и 13 мини нужны лишь 10% россиян . Видимо, если у нас хотят взять дорогой смартфон, то берут уже самую-самую модель. Действительно, чего мелочиться!?

. Видимо, если у нас хотят взять дорогой смартфон, то берут уже самую-самую модель. Действительно, чего мелочиться!? Самый популярный объем флеш-памяти — 256 ГБ (еще бы, iPhone 13 Pro/13 Pro Max с 128 ГБ неполноценные).

(еще бы, iPhone 13 Pro/13 Pro Max с 128 ГБ неполноценные). Любимый цвет — голубой . Потом идет серый, затем серебристый, а уже после розовое золото.

. Потом идет серый, затем серебристый, а уже после розовое золото. В топ-5 регионов по продажам Айфон 13 вошли Москва, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

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