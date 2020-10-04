Из-за Джеймса Бонда в США закрывают кинотеатры

Скоро негде будет смотреть фильм про спецагента.

Мировые СМИ сообщают, что в США и Великобритании закрывают большинство кинотеатров. Мы тоже стремимся стать мировым источником информации, так что делимся с вами этой новостью. Итак, закрывают 7000 кинозалов в Америке и около 2000 – в Англии и Ирландии. В сумме это почти 700 кинотеатров. Все они принадлежат крупнейшим сетям в этих станах.

Всему виной стал перенос проката 25-ой серии про Джеймса Бонда на апрель следующего года. Создатели фильма решили потянуть время для большей выручки в кинотеатрах. А показывать агента 007 скоро будет негде). Владельцы кинотеатров делали большую ставку на знаменитого разведчика. Ведь убытки в этом бизнесе из-за самоизоляции составляют миллиарды долларов. Другие крупные премьеры 2020 пока не перенесены, но они не так значимы для проката. Этот легендарный боевик всегда приносит большие деньги и создателям, и прокатчикам.

Тем временем в России большие экраны пытаются выжить. Поток зрителей сейчас составляет около 5%. То есть киноманов стало меньше в 20-25 раз. Убытки оценить сложно, но эксперты говорят про 50 млрд руб. Хоть кинотеатры и открыли, но зал нельзя заполнять полностью – сидим как в метро, на расстоянии от соседа. Да и ожидаемых премьер не так много. А вот у онлайн-кинотеатров дела идут хорошо. Их подписки и сейчас продлеваются очень часто.

А вы были в Кино после самоизоляции? А ещё мне интересно, вы ходили на какой-то конкретный фильм или выбирали из того, что есть? Я вот просто пошёл на первый попавшийся фильм, так хотелось попкорна, что я не разбирался.

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