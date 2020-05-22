Из-за iOS 13.5 на некоторых iPhone «сломались» приложения

В чем дело пока непонятно.

Некоторые обновившиеся до iOS 13.5 пользователи iPhone сообщили о возникновении трудностей с запуском приложений. Согласно отзывам в социальных сетях и на форуме Apple, некоторые приложения, в том числе бесплатные, стали требовать выполнения покупки в App Store. Среди затронутых багом приложений значатся популярные приложения YouTube, Twitch и другие.

Столкнувшиеся с проблемой пользователи получают сообщения о невозможности запуска некоторых приложений. В сообщениях подчеркивается, что приложение больше не предоставляется пользователю. Речь идет о предоставлении доступа к приложению через функцию «Семейный доступ». Пользователям предлагается повторная покупка приложения через App Store, даже при условии, что «Семейный доступ» работает.

При этом, ошибка проявляется в том числе и в случае с бесплатными приложениями, которые не требуют покупки. В частности, у некоторых пользователей пропала возможность запуска приложений YouTube, Google, Twitch и прочих.

Apple пока не уточнила с чем связана проблема. На сайте отслеживания статуса систем Apple не утверждается о существовании каких-либо проблем в работе функции «Семейный доступ» или магазина приложений App Store.

Источник: 9to5Mac.

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