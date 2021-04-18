Издеваетесь? Новая криптовалюта может вызвать дефицит SSD

Проблема по имени Chia.

Cлышали про дефицит игровых видеокарт? Виноваты в нем майнеры криптовалют, массово приобретающие эти ускорители. На них виртуальные деньги добывать легче.

Похоже, скоро к списку прибавятся HDD и SSD. Они тоже заинтересовали майнеров – благодаря новой “крипте”.

Называется она Chia и кардинально отличается от Bitcoin. В ее основе – принцип “доказательства пространства и времени”.

Что сказанное значит на практике? Лучше всего для генерации Chia подходят накопители данных. Например, жесткие диски и SSD. Они дешевле и потребляют меньше энергии.

Узнав про Chia, китайские майнеры начали активно закупать HDD и SDD. В Гонконге уже заговорили о росте цен. Первый шаг к дефициту сделан.

Пока проблема не глобальная и ограничена Поднебесной. Но если Chia станет популярнее – ситуация быстро изменится.

Источник: tomshardware.com

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