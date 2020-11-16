Издевательства над iPhone 12 Pro Max и 12 mini — блогер жгет, царапает, свертил и гнет новые смартфоны

Страшно!

Зак Нильсен (Zach Nielsen), популярный ютубер и ведущий канала JerryRigEverything, решил проверить на прочность новенькие Айфон 12 Про Макс и Айфон 12 мини.

Смартфоны подверглись настоящим пыткам. Их жгли, царапали, сверлили, гнули и так далее.



При попытке поцарапать iPhone 12 Pro Max и 12 mini на корпусах остаются бороздки, но их глубина меньше, чем у iPhone 11. Так что Ceramic Shield и правда работает! Но, по словам господина Нильсена, использование защитного стекла явно не помешает. С ним гаджеты защищены куда лучше.

Нагрев дисплеев с помощью зажигалки на протяжении 50 секунд оба новеньких айфона выдержали. Экраны продолжили работать, сенсоры тоже, никаких затемнений обнаружено не было.

Наконец, iPhone 12 mini не удалось согнуть. То же касается и iPhone 12 Pro Max. Оба устройства крайней прочные.

Источник: YouTube

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