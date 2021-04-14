Изменения в линейке iPhone 14 многих шокируют в 2022 году

Прогноз авторитетного инсайдера Apple.

Аналитик Минг-Чи Куо хорошо известен публике. Его информация относительно продуктов Apple обычно точна.

Отчеты Куо стоят внимания. Пока все мечтают об iPhone 13, эксперт узнал кое-что интересное про iPhone 14.

По словам Куо – линейку ждут серьезные изменения. Миллионы поклонников Apple довольны айфонами с приставкой mini. Но именно они покинут семейство iPhone 14.

Гигант из Купертино планирует выпустить два телефона с 6,7-дюймовыми экранами. Также можно надеяться на пару 6,1-дюймовых вариантов.

5,4-дюймовых iPhone 14‌ mini не будет. Apple не радуют продажи аппаратов данного формата. Она готовится снять подобные устройства с производства.

Кроме того, Куо рассказал об основной камере iPhone 14. Версии Pro получат датчики на 48 МП. Отдельно упоминается размер пикселя – 2,5 мкм. Это поднимет съемку на новый уровень.

Другой бонус – поддержка записи видео с разрешением 8K. Для просмотра на 8K-телевизоре, которые входят в моду.

Источник: macrumors.com

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