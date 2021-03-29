Изображения и характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Готовьтесь к анонсу.

Интересный рендер опубликовал Эван Бласс, также известный как @Evleaks. Знаменитый инсайдер раскрыл возможный дизайн Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Новый планшет Samsung должен выйти в ближайшие месяцы. По слухам – в июне этого года. Устройство уже получило одобрение регуляторов.

Чего ждать от Galaxy Tab A7 Lite? Гаджету приписывают ЖК-экран с диагональю 8,4 дюйма. В качестве процессора выступает Helio P22T. Это 8-ядерный чип от MediaTek с тактовой частотой до 2,3 ГГц.

Helio P22T поддерживает сети 4G LTE. Кроме того, упоминаются 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5100 мАч и одинарная тыльная камера. Вспышки у последней нет.

Информация о цене отсутствует. Но сомнительно, что Galaxy Tab A7 Lite будет дорогим.

Источник: gizmochina.com

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