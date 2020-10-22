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Изумительно красивые! Качественные реальные фото iPhone 12 и iPhone 12 Pro

22 Окт, 2020

Изумительно красивые! Качественные реальные фото iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Очень много фотографий.

Китайский портал MyDrivers опубликовал множество качественных фотографий смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Мы видим девайсы в разных расцветках.

К счастью, кошмарный синий не подтвердился.

В этой расцветке базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем выглядит дорого и стильно.

Напомним, что главные фишки новых айфонов — поддержка магнитной зарядки MagSafe, возможность работы в мобильных сетях 5G (но для нас это пустой звук — 5G в России нет), OLED-дисплеи во всех моделях, наличие лазерного дальномера у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Минимальная стоимость iPhone 12 равняется 79 990 рублям.

Столько просят за вариант с 64 ГБ флэш-памяти.

Да, цены в этом году кусаются.

iPhone 12 Pro стартует с 99 990 рублей.

Таков ценник на версию с накопителем на 128 ГБ.

Стоит ли переплачивать за iPhone 12 Pro? Или же можно взять обычный iPhone 12?

Мы уже попытались это выяснить в этом материале.

Кроме того, мы сравнили iPhone 12 Pro с iPhone 11 Pro.

А также выяснили, насколько iPhone 12 лучше iPhone 11.

И узнали, что в одном он точно хуже — автономность новинки хромает.

Зато у iPhone 12 великолепный OLED-дисплей.

И, да, судя по этим изображениям, фанаты найдутся у каждого цвета.

Интересно, какой айфон кажется наиболее красивым нашим читателям?

Источник: MyDrivers

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1 Комментарий

  1. Александр:
    22.10.2020 в 13:40

    iPhone pro графитовый. Что касаемо MagSafe он примагничивается и к предыдущим моделям . Не так сильно как к новой 12 но все же . Обзоры есть на ютюб . Остаётся вопрос почему новый MagSafe зарядка 🔌 не идёт в комплекте представим цена шнура в комплекте и зарядки разница в 1тр это не сильно бы повлияло на конечную цену айфона . А было бы куда более инновационнее ведь не один ещё смартфон не идёт с беспроводной зарядкой в комплекте . И по зарядке есть вопросы почему она с встроенным шнуром а не отсоединяемым к примеру с портом лайтинг?? Он бы тогда подошёл как и старым моделям так и новым . И можно хлопать с ладоши и кричать ЭКОЛОГИЯ!!! . А так слом кабеля и зарядка идёт на помойку . Я так уже не один поломал пока ежу в командировки . Беру теперь только с отсоединяющимся шнуром . Так же вопросы по смартфону почему в нем стоит чип связи x55 а не x60 более новый и более энергоэффективный . Где камера 16МП? Зачем выпускать модели с 64ГБ может 32 возродить ещё ??? Даже в часа памяти больше . При том что это бизнес класса устройство . И на последовать где обеденный шнур в оплётке и пост тайп-С как в айпад . Одним словом устройство проходное с прошлогодней начинкой ( кроме процессора и модема). HDR3 могли в 11 сделать не вижу причин кроме жадности .

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