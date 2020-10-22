Изумительно красивые! Качественные реальные фото iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Очень много фотографий.
Китайский портал MyDrivers опубликовал множество качественных фотографий смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Мы видим девайсы в разных расцветках.
К счастью, кошмарный синий не подтвердился.
В этой расцветке базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем выглядит дорого и стильно.
Напомним, что главные фишки новых айфонов — поддержка магнитной зарядки MagSafe, возможность работы в мобильных сетях 5G (но для нас это пустой звук — 5G в России нет), OLED-дисплеи во всех моделях, наличие лазерного дальномера у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
Минимальная стоимость iPhone 12 равняется 79 990 рублям.
Столько просят за вариант с 64 ГБ флэш-памяти.
Да, цены в этом году кусаются.
iPhone 12 Pro стартует с 99 990 рублей.
Таков ценник на версию с накопителем на 128 ГБ.
Стоит ли переплачивать за iPhone 12 Pro? Или же можно взять обычный iPhone 12?
Мы уже попытались это выяснить в этом материале.
Кроме того, мы сравнили iPhone 12 Pro с iPhone 11 Pro.
А также выяснили, насколько iPhone 12 лучше iPhone 11.
И узнали, что в одном он точно хуже — автономность новинки хромает.
Зато у iPhone 12 великолепный OLED-дисплей.
И, да, судя по этим изображениям, фанаты найдутся у каждого цвета.
Интересно, какой айфон кажется наиболее красивым нашим читателям?
Источник: MyDrivers
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iPhone pro графитовый. Что касаемо MagSafe он примагничивается и к предыдущим моделям . Не так сильно как к новой 12 но все же . Обзоры есть на ютюб . Остаётся вопрос почему новый MagSafe зарядка 🔌 не идёт в комплекте представим цена шнура в комплекте и зарядки разница в 1тр это не сильно бы повлияло на конечную цену айфона . А было бы куда более инновационнее ведь не один ещё смартфон не идёт с беспроводной зарядкой в комплекте . И по зарядке есть вопросы почему она с встроенным шнуром а не отсоединяемым к примеру с портом лайтинг?? Он бы тогда подошёл как и старым моделям так и новым . И можно хлопать с ладоши и кричать ЭКОЛОГИЯ!!! . А так слом кабеля и зарядка идёт на помойку . Я так уже не один поломал пока ежу в командировки . Беру теперь только с отсоединяющимся шнуром . Так же вопросы по смартфону почему в нем стоит чип связи x55 а не x60 более новый и более энергоэффективный . Где камера 16МП? Зачем выпускать модели с 64ГБ может 32 возродить ещё ??? Даже в часа памяти больше . При том что это бизнес класса устройство . И на последовать где обеденный шнур в оплётке и пост тайп-С как в айпад . Одним словом устройство проходное с прошлогодней начинкой ( кроме процессора и модема). HDR3 могли в 11 сделать не вижу причин кроме жадности .