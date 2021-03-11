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Изумительные фото Марса с марсохода Perseverance

11 Мар, 2021

Изумительные фото Марса с марсохода Perseverance

Вот она какая, Красная планета.

Марсоход Perseverance вот уже несколько дней бороздит просторы Марса. Он исследует Красную планету и шлет фотографии нам, землянам. Пока что марсоход проделал небольшое путешествие, проехал лишь 70 метров. Кадров очень много. Perseverance шлет тысячи и тысячи фото, а также панорам Марса.

Мы же покажем вам самые интересные.

Хотите видеть все?

Идите по ссылке.

А еще рекомендуем посмотреть на вот это фото. Его сделал другой аппарат, Curiosity.

Ну и про твиттер не забывайте, хоть и тормозит. Тот, что NASA:

И, наконец, вот Марс сверху. Фото сделано китайской межпланетной станцией «Тяньвэнь-1».

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