Изумительные фото Марса с марсохода Perseverance

Вот она какая, Красная планета.

Марсоход Perseverance вот уже несколько дней бороздит просторы Марса. Он исследует Красную планету и шлет фотографии нам, землянам. Пока что марсоход проделал небольшое путешествие, проехал лишь 70 метров. Кадров очень много. Perseverance шлет тысячи и тысячи фото, а также панорам Марса.

Мы же покажем вам самые интересные.

Хотите видеть все?

Идите по ссылке.

А еще рекомендуем посмотреть на вот это фото. Его сделал другой аппарат, Curiosity.

Ну и про твиттер не забывайте, хоть и тормозит. Тот, что NASA:

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021