Изумительные фото на iPhone 13 от профессионалов
Потрясающие кадры.
В официальном Instagram компании Apple появились снимки серии «Расширяя кругозор», сделанные на камеру iPhone 13. Сделаны они профессионалами.
Это своего рода демонстрация того, на что способна камера нового смартфона, когда находится в правильных руках.
Авторы снимков — знаменитые фотографы Зерба Мэллеш, Коде Кобб, Джэйк Майклс, Джэйсон Носита, Райан Карутэрс и Жульен Джэймс.
Напомним, что главный датчик в смартфонах линейки Айфон 13 поглощает почти на 50% больше света, чем в поколении Айфон 12.
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