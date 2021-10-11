Изумительные фото на iPhone 13 от профессионалов

Потрясающие кадры.

В официальном Instagram компании Apple появились снимки серии «Расширяя кругозор», сделанные на камеру iPhone 13. Сделаны они профессионалами.

Это своего рода демонстрация того, на что способна камера нового смартфона, когда находится в правильных руках.

Авторы снимков — знаменитые фотографы Зерба Мэллеш, Коде Кобб, Джэйк Майклс, Джэйсон Носита, Райан Карутэрс и Жульен Джэймс.

Напомним, что главный датчик в смартфонах линейки Айфон 13 поглощает почти на 50% больше света, чем в поколении Айфон 12.

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