Изумительные новогодние рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra
Смотрим!
Ресурс Let’s Go Digital показал новые потрясающие изображения Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон, по слухам, представят либо в январе, либо в феврале 2022-го года. Вместе с Galaxy S22 и S22+.
Мы уже знаем, что Galaxy S22 Ultra — это скорее продолжатель славной серии Galaxy Note, нежели самая крутая версия Galaxy S22. От S22 тут только название. Все остальное же говорит о том, новинка должна была стать ничем иным, как Galaxy Note 22 Ultra.
Инсайдеры, такие, как Ice Universe, утверждают, что уже успели подержать гаджет в руках и даже видели фото, сделанные на его камеру.
Что нового они говорят?
- То, что фотографирует Galaxy S22 Ultra лучше, чем любой другой смартфон на рынке.
- Что тыльная крышка у него сделана из некого необычного материала. Она не пластиковая и не стеклянная.
Ждем! И, конечно, читаем о смартфоне на Блохе:
- Samsung Galaxy S22 Ultra: дата выхода, цена, характеристики
- Камера Samsung Galaxy S22 Ultra — раскрыты все характеристики
- Реальные Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra показали на видео со всех сторон
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