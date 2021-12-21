Изумительные новогодние рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

Смотрим!

Ресурс Let’s Go Digital показал новые потрясающие изображения Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон, по слухам, представят либо в январе, либо в феврале 2022-го года. Вместе с Galaxy S22 и S22+.

Мы уже знаем, что Galaxy S22 Ultra — это скорее продолжатель славной серии Galaxy Note, нежели самая крутая версия Galaxy S22. От S22 тут только название. Все остальное же говорит о том, новинка должна была стать ничем иным, как Galaxy Note 22 Ultra.

Инсайдеры, такие, как Ice Universe, утверждают, что уже успели подержать гаджет в руках и даже видели фото, сделанные на его камеру.

Что нового они говорят?

То, что фотографирует Galaxy S22 Ultra лучше, чем любой другой смартфон на рынке. Что тыльная крышка у него сделана из некого необычного материала. Она не пластиковая и не стеклянная.

Ждем! И, конечно, читаем о смартфоне на Блохе:

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