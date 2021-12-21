Новости

Изумительные новогодние рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

21 Дек, 2021

Изумительные новогодние рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

Смотрим!

Ресурс Let’s Go Digital показал новые потрясающие изображения Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон, по слухам, представят либо в январе, либо в феврале 2022-го года. Вместе с Galaxy S22 и S22+.

Мы уже знаем, что Galaxy S22 Ultra — это скорее продолжатель славной серии Galaxy Note, нежели самая крутая версия Galaxy S22. От S22 тут только название. Все остальное же говорит о том, новинка должна была стать ничем иным, как Galaxy Note 22 Ultra.

Инсайдеры, такие, как Ice Universe, утверждают, что уже успели подержать гаджет в руках и даже видели фото, сделанные на его камеру.

Что нового они говорят?

  1. То, что фотографирует Galaxy S22 Ultra лучше, чем любой другой смартфон на рынке.
  2. Что тыльная крышка у него сделана из некого необычного материала. Она не пластиковая и не стеклянная.

Ждем! И, конечно, читаем о смартфоне на Блохе:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий