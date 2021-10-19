Изумительные обои для новых MacBook Pro — качаем
Действительно красивые.
Понравились обои для новых MacBook Pro? Вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий ноутбук (от 190 до 595 тысяч рублей), чтобы заполучить их. Можете скачать у нас. Всего их 4.
Все стильные и лаконичные, как и сами премиальные ноутбуки нового поколения. Картинки кликабельны (там полная версия).
Напомним, что главным нововведением MacBook Pro 2021 стало использование чипсетов M1 Max и M1 Pro.
Кроме того, Apple поменяла матрицу, теперь в MacBook Pro стоят mini-LED-дисплеи.
Максимальный объем ОЗУ ограничен 64 ГБ, накопителя — 8 ТБ.
Есть поддержка скоростной зарядки MagSafe мощностью 140 Вт.
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