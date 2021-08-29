Изумительные рендеры iPhone 13, 13 Pro и 13 mini — 9 расцветок
Стильно.
Инсайдер под ником Appledesigner показал, как выглядят Айфон 13, 13 Про и 13 мини в 9 расцветках. Айфон 13 Про Макс он почему-то рисовать не стал.
Изображения и правда вышли качественные. Будем надеяться, что именно в таких цветах и оттенках новые айфоны и окажутся в продаже.
Главные нововведения серии известны. Напоминаем о них вам:
- LTPO-дисплеи с частотой обновления от 1 до 120 Гц для 13 Pro/13 Pro Max.
- Увеличенные датчики тыльных камер.
- Большие батареи, самая высокая автономность в истории айфонов.
- Реверсивная зарядка.
- Диагональное расположение объективов задней камеры у 13/13 mini.
- Уменьшенная челка.
- Face ID, способный узнать пользователя в маске.
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