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Изумительные рендеры iPhone 13, 13 Pro и 13 mini — 9 расцветок

29 Авг, 2021

Изумительные рендеры iPhone 13, 13 Pro и 13 mini — 9 расцветок

Стильно.

Инсайдер под ником Appledesigner показал, как выглядят Айфон 13, 13 Про и 13 мини в 9 расцветках. Айфон 13 Про Макс он почему-то рисовать не стал.

Изображения и правда вышли качественные. Будем надеяться, что именно в таких цветах и оттенках новые айфоны и окажутся в продаже.

Главные нововведения серии известны. Напоминаем о них вам:

  1. LTPO-дисплеи с частотой обновления от 1 до 120 Гц для 13 Pro/13 Pro Max.
  2. Увеличенные датчики тыльных камер.
  3. Большие батареи, самая высокая автономность в истории айфонов.
  4. Реверсивная зарядка.
  5. Диагональное расположение объективов задней камеры у 13/13 mini.
  6. Уменьшенная челка.
  7. Face ID, способный узнать пользователя в маске.

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