Изумительные рендеры iPhone 14 Pro — вот, каким будет новый премиальный айфон

От авторитетного инсайдера.

Известный инсайдер и дизайнер Вакар Хан показал, как может выглядеть новый Айфон 14 Про. Ранее он же первым демонстрировал Motorola RAZR 2019, а еще Xiaomi Mix 4 и Huawei P50. Во всех трех случаях его догадки подтвердились. Смартфоны выглядели именно так, как он и предполагал. Вероятно, угадает он и с новым айфоном.

У гаджета наконец-то будет полностью новый дизайн. От челки с Face ID откажутся. Ее разместят под дисплеем. Рамки по всему периметру панели уменьшатся. Селфи-камеру разместят в маленьком отверстии в дисплее.

Также заметно, что блок тыльной камеры больше не выступает из корпуса. Если это так, будет круто. Но реализуют ли это на самом деле большой вопрос. Все-таки всю железную начинку современных сенсоров разместить в тонком корпусе смартфона будет весьма проблематично. Но надеемся и верим.

Также ожидаем возвращения сканера отпечатков пальцев Touch ID. Вероятно, в линейке iPhone 14 он будет подэкранным.

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