Изумительные рендеры iPhone 14 Pro

Смотрим на новый айфон.

Художник ConceptsiPhone опубликовал видео, на которых продемонстрировал будущий iPhone 14 Pro. Новинка демонстрируется с разных сторон в различных расцветках.

Главные фишки девайса.

Отсутствие челки с модулем Face ID.



Лицевой сканер подэкранный.

Дактилоскопический датчик Touch ID, по мнению ConceptsiPhone, размещен в боковой кнопке.

Кроме того, мы видим порт USB Type-C.

Смотрится новенький премиальный айфон симпатично. Куда интереснее, чем iPhone 12 и iPhone 13.

Интересно, правда ли он будет таким.

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