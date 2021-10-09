Изумительные рендеры iPhone 14 Pro
Смотрим на новый айфон.
Художник ConceptsiPhone опубликовал видео, на которых продемонстрировал будущий iPhone 14 Pro. Новинка демонстрируется с разных сторон в различных расцветках.
Главные фишки девайса.
Отсутствие челки с модулем Face ID.
Лицевой сканер подэкранный.
Дактилоскопический датчик Touch ID, по мнению ConceptsiPhone, размещен в боковой кнопке.
Кроме того, мы видим порт USB Type-C.
Смотрится новенький премиальный айфон симпатично. Куда интереснее, чем iPhone 12 и iPhone 13.
Интересно, правда ли он будет таким.
Полезное и интересное на Блохе:
- Лишь два iPhone 14 будут без челки — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
- Названа причина бликов на ночных фото на iPhone 13, 12, 11 — все дело в сапфировом стекле
- 5 фишек, которые мы хотим видеть в iPhone SE 3
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.