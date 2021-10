Изумительные рендеры MacBook Pro 2021

Смотрим.

Вероятно, что уже в понедельник Apple анонсирует новое поколение ноутбуков MacBook Pro. Инсайдеры уверены, что моделей будет несколько. Одна с 14-дюймовым дисплеем, другая — с 16-дюймовым. Сегодня художник под ником Apple Tomorrow опубликовал качественные рендеры устройств.

Посмотрим.

Introducing, the all new 14 and 16 inch MacBook Pros with M1X!

The #AppleEvent is just around the corner, so here are concept renders I have made to showcase them in all their glory!

RT please!#HereFromTomorrow pic.twitter.com/eq2JaN7SST

— Apple Tomorrow  (@Apple_Tomorrow) October 13, 2021