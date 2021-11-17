Изумительные смарт-часы Huawei Watch GT Runner за $340

Классная новинка.

Huawei показала свои новые умные часы под названием Huawei Watch GT Runner, предназначенные для людей, ведущих активный образ жизни. Гаджет работает на HarmonyOS (фирменная ОС Huawei, аналог Android’а), оснащается большим AMOLED-дисплеем и мощной плавающей антенной, которая улучшает прием сигнала на 135% по сравнению с обычной.

Корпус умных часов выполнен из прочного композитного материала. Часы не боятся воды и пыли, а также ударов. При этом они легкие, всего 38,5 г. Ремешок же выполнен из антибактериального силикона.

Экран тут 1,43-дюймовый. Как было указано выше, выполнен он по технологии AMOLED.

У Watch GT Runner эксклюзивный интерфейс, созданный специально для спортсменов. Особенно много фирменных функций для бегунов: учитывается нагрузка на сердце, высчитывается индекс бега и не только.

Время автономной работы составляет 14 дней! Если же нагружать устройство на все 100%, оно проработает 7 дней.

Ценник равен $340. Старт продаж на родине назначен на 26 ноября. Ждем у нас.

Полезное и интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)