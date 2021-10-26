Изумительный HONOR 50 уже в Европе — ждем в России
Потрясающий смартфон.
В Европе представлен долгожданный HONOR 50. Устройство оценивается в 530 евро. Столько просят за версию 6/128 ГБ. Конфигурация 8/256 ГБ обойдется в 600 евро. В качестве бонуса за предзаказ положены смарт-часы HONOR Magic Watch 2.
Как и ожидалось, новинка работает со всем сервисами Google.
Среди главных фишек:
- Камера на 108 Мп;
- Селфи-камера на 32 Мп;
- Скоростная зарядка на 66 Вт;
- Крутой 6,57-дюймовый OLED-дисплей;
- Чип Snapdragon 778;
- Батарея на 4300 мА*ч;
- Стильный дизайн.
В Европе продажи начнутся 12 ноября. Тогда же можно будет купить и HONOR 50 Lite.
Когда у нас? Премьера назначена на 9 ноября.
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