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Изумительный HONOR 50 уже в Европе — ждем в России

26 Окт, 2021

Изумительный HONOR 50 уже в Европе — ждем в России

Потрясающий смартфон.

В Европе представлен долгожданный HONOR 50. Устройство оценивается в 530 евро. Столько просят за версию 6/128 ГБ. Конфигурация 8/256 ГБ обойдется в 600 евро. В качестве бонуса за предзаказ положены смарт-часы HONOR Magic Watch 2.

Как и ожидалось, новинка работает со всем сервисами Google.

Среди главных фишек:

  • Камера на 108 Мп;
  • Селфи-камера на 32 Мп;
  • Скоростная зарядка на 66 Вт;
  • Крутой 6,57-дюймовый OLED-дисплей;
  • Чип Snapdragon 778;
  • Батарея на 4300 мА*ч;
  • Стильный дизайн.

В Европе продажи начнутся 12 ноября. Тогда же можно будет купить и HONOR 50 Lite.

Когда у нас? Премьера назначена на 9 ноября.

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