Изумительный концепт складного iPhone — смотрим скорее

iPhone Flip во всей красе.

Компания Apple планирует выпуск Айфона с гибким дисплеем. Это уже давно ни для кого не секрет. Однако, когда именно появится такой смартфон, никто не знает. Точно одно, не в этом году. И, вероятно, не в следующем. А вот в 2023 мы такой девайс вполне можем увидеть. Сегодня в сети появился замечательный концепт iPhone Flip.

Посмотрите.



Нравится? Слишком похож на Samsung Galaxy Z Flip, да?

По слухам, базироваться устройство будет на чипе M2 (как и будущие MacBook Pro, а также iPad Pro), получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и дактилоскопическим сканером Touch ID.

Ждете?

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