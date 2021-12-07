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Изумительный POCO M4 Pro 5G приходит в Россию

7 Дек, 2021

Изумительный POCO M4 Pro 5G приходит в Россию

Классный и недорогой.

Xiaomi в скором времени начнет продавать на российском рынке смартфон POCO M4 Pro 5G. Устройство, заряженное на развлечения, оснащено могучим Dimensity 810 и поддерживает 5G (пока в РФ неактуально, но ждем, хорошие новости есть).

Dimensity 810 от MediaTek это 6-нм SoC с частотой работы до 2,4 ГГц. Используется накопитель формата UFS 2.2.

К другим ключевым особенностям девайса относится скоростная зарядка мощностью 33 Вт. Около часа у сети хватит для полной зарядки батареи на 5000 мА*ч.

POCO M4 Pro распаковка комплектация коробка

А еще у смартфона классный 90-герцовый 6,6-дюймовый DotDisplay с разрешением Full HD+, яркостью 450 нит и технологией DymanicSwitch (переключение между режимами 50, 60 и 90 Гц). Частота считывающего слоя достигает 240 Гц.

poco m4 pro 5g

Кроме того, тут два мощных динамика для чистого звука, продвинутый вибромотор для игр и мощная 50-мегапиксельная камера с AI и углом 119°. Поддерживается ночная съемка и множество различных режимов. Для селфи используется датчик на 16 Мп.

poco m4 pro 5g specs технические характеристики

Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку. Также есть лицевой сканер. Работает аппарат под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 12.5.

Каковы габариты? 16,356 на 7,578 на 0,875 см. Весит гаджет 195 г.

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