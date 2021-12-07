Изумительный POCO M4 Pro 5G приходит в Россию

Классный и недорогой.

Xiaomi в скором времени начнет продавать на российском рынке смартфон POCO M4 Pro 5G. Устройство, заряженное на развлечения, оснащено могучим Dimensity 810 и поддерживает 5G (пока в РФ неактуально, но ждем, хорошие новости есть).

Dimensity 810 от MediaTek это 6-нм SoC с частотой работы до 2,4 ГГц. Используется накопитель формата UFS 2.2.

К другим ключевым особенностям девайса относится скоростная зарядка мощностью 33 Вт. Около часа у сети хватит для полной зарядки батареи на 5000 мА*ч.

А еще у смартфона классный 90-герцовый 6,6-дюймовый DotDisplay с разрешением Full HD+, яркостью 450 нит и технологией DymanicSwitch (переключение между режимами 50, 60 и 90 Гц). Частота считывающего слоя достигает 240 Гц.

Кроме того, тут два мощных динамика для чистого звука, продвинутый вибромотор для игр и мощная 50-мегапиксельная камера с AI и углом 119°. Поддерживается ночная съемка и множество различных режимов. Для селфи используется датчик на 16 Мп.

Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку. Также есть лицевой сканер. Работает аппарат под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 12.5.

Каковы габариты? 16,356 на 7,578 на 0,875 см. Весит гаджет 195 г.

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