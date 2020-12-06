Известный поклонник Apple поделился прототипом Macintosh Classic II в прозрачном корпусе

И такое было.

На ранних этапах Apple много экспериментировала, чтобы обратить на себя внимание. Они даже думали выпустить Macintosh Classic II в прозрачном корпусе. Все подробности у нас. Поехали!

Сейчас Xiaomi тоже пробует свои прозрачные части корпуса. Пока они используют только прозрачные задние крышки. Они не так просты, как кажутся, это больше стилизация, но выглядит и правда здорово. А вот Apple оставила эти попытки на этапе прототипов. И поступила правильно.

В серию пошёл классический бежевый пластик. Но это не единственный прототип, в котором можно заглянут внутрь. Такими были и тестовые образцы Apple NewTone и Macintosh Portable. И они очень высоко ценятся коллекционерами, суммы за такие экземпляры платят очень большие.

А как вам такие эксперименты?

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