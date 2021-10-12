Выпущена гарнитура Jabra Evolve2 75 — она призвана оживить работу в гибридном формате

Специально для продуктивной работы.

Компания Jabra сообщает о выпуске гарнитуры Evolve 75 с полностью регулируемой системой активного шумоподавления Jabra Advanced ANC. Можно самостоятельно выбрать, какие звуки вы будете слышать и в каком объеме. Новинка отлично подойдет как для работы, так и для отдыха.

Чем интересна данная модель?

У нее мощный шумодав. Гарнитура располагает 8 микрофонами, который отвечают за чистоту звучания во время разговора. Подходит для работы дома или в шумном офисе. Изготовлено устройство из двух видов пеноматериалов. Амбушюр обтянуты эко-кожей. Высокий уровень вентиляции и низкий уровень давления на ушную раковину. Базируется гарнитура на мощном тройном чипсете. Быстродействие гарантировано. Высокое качество звука как с убранной штангой микрофона, так и в рабочем режиме при полностью выдвинутой штанге микрофона. Диапазон беспроводной связи 30 метров. Возможность подключиться сразу к 2 устройствам. В режиме непрерывного разговора гарнитура проработает 24 часа! При прослушивании музыки аж 36 часов. Мощные динамики на 40 мм с кодеком AAC. Звук чистый и громкий. Возможность управления с помощью приложения Jabra Direct и Xpress. Световой индикатор занятости. Настройка звука осуществляется через программы Jabra Sound+ и Jabra Direct. Возможность быстрого соединения со смартфоном (на Android). Функция мгновенной ответа на вызов.

Устройство получилось максимально функциональным. Его можно использовать на работе во время важных переговоров. Затем дома, когда вы смотрите фильмы. Или же на отдыхе, просто слушая музыку.

С помощью приложения Jabra Xpress можно легко контролировать развертывание программных и аппаратных средств, обновлять встроенное ПО и управлять настройками параметров дистанционно. 30-метровый диапазон беспроводной связи и возможность подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам дают пользователю еще больше свободы.

Какова цена Jabra Evolve2 75? 329 евро. Продаж стартуют в 4 квартале этого года.

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