JBL Charge 5 — батарея на 7500 мА*ч, Bluetooth 5.1 и цена в $180

Изумительная колонка стала еще лучше.

Представлена новая версия одной из самых популярных портативных колонок на планете Земля. Речь идет о модели под названием JBL Charge 5. Нововведений, к сожалению, не так много. Но и ценник не вырос. Остался на уровне прежних $180. В РФ за нее попросят около 15 тысяч рублей.

Что нового? Чуть обновленный дизайн и Bluetooth 5.1. Всё! В остальном все то же самое, что и у JBL Charge 4. Тут батарея на 7500 мА*ч, которой хватит на два десятка часов прослушивания музыки. Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67. А с помощью фирменной фишки JBL PartyBoost вы сможете подключить ее к другой акустике от JBL.

Размеры новинки такие — 22 на 9,5 на 9,3 см, весит она 0,96 кг.

Старт продаж намечен на апрель 2021 года. Приобрести колонку можно на официальном сайте JBL.

Источник: Harman

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